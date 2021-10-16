Украинцы назвали свой беспилотник неуязвимым для систем С-300, ПЗРК и радиоподавления

Об этом пишет украинское издание Defense Express со ссылкой на интервью коммерческого директора ООО «Авиационная производственная компания «Скаетон» Романа Княженко. По словам представителя предприятия, все системы беспилотника ACS-3M разработаны таким образом, что способны выполнять задачу даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы противника. И если связь с оператором всё-таки будет нарушена, аппарат сможет ориентироваться уже не по сигналу GPS, а по автономной цифровой карте, а также по инерционной высокоточной системе. Что это такое, не уточняется.

По словам Княженко, беспилотник получит функцию передвижения по метеопрогнозу, причём сможет принимать и анализировать информацию из любого источника.

Как отмечается, главным достижением в работе над дроном Княженко считает его способность маскировать рабочую частоту радиообмена. И если частота была заглушена напрямую, в дронах Skaeton реализованы «шумоподобные широкополосные системы телеметрии и комплексного управления», позволяющие аппарату автоматически переходить на другую частоту и продолжать полёт.

Также источник сообщает, что представитель производителя сказал о том, что беспилотник способен выполнять задачи в условиях эксплуатации вражеских ПЗРК и других систем. По словам Княженко, ПЗРК не страшны представленному беспилотнику, а такие системы, как С-300 не смогут обнаружить и поразить дрон даже в ручном режиме. Единственной опасностью для дронов ACS-3M является система «Бук», но сможет зафиксировать беспилотник на таком расстоянии, когда сама уже будет обнаружена дроном.