Украинцы обвинили российских военных во вспышке коронавируса

”Сейчас весь мир озабочен стремительным распространением коронавируса, но мало кто пытается установить причину его появления. А ведь установив причину можно найти способ остановить надвигающуюся эпидемию и спасти тысячи жизней. На мой взгляд причину нужно искать в России, а точнее в Главном управлении Генштаба ВС РФ, выходцами из которого являются всем известные “солсберийцы” Мишкин и Чепига, и к сфере деятельности которого относится разработка и применение как химического так и бактериологического оружия”, — рассказал Павловский в рамках собственного комментария изданию Guildhall.

Когда же его спросили, как будут развиваться события в дальнейшем, экс-сотрудник главного управления разведки ответил, что все зависит от того, какие цели преследует в данной случае Россия.