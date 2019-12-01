Наука и технологии
Сегодня 11:10
Украинцы признали превосходство российских катеров над местными
Речь о катере проекта 12200 "Соболь"
Руководителя Украинского военного центра Тарас Чмут оценил российский патрульный катер проекта 12200 "Соболь", сравнив его с артиллерийским катером типа "Гюрза-М" украинского производства. По словам Чмута, характеристики российского катера во многом превосходят характеристики “Гюрза-М”.
”Украинский МБАК весом около 54 тонн и российский "Соболь" , вес которого около 57,5 тонны. Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку”, - поделился Чмут.
Военный эксперт также отметил, что российский катер в два раза быстрее украинского, а также обладает преимуществом по мореходности. Кроме того Чмут добавил, что радиолокационная незаметность "Гюрзы-М", которую выделяли ранее, не лучше аналогичной характеристики крупного катера российского производства.