Украине предсказали вспышку дифтерии из-за нежелания вакцинироваться

Наука и технологии
Сегодня в 06:24
1 мин.
Украине предсказали вспышку дифтерии из-за нежелания вакцинироватьсяНачалось всё с распространения недоверия к вакцине от COVID-19
В сети появилась информация, которой поделился Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По словам специалиста, его страна находится на грани вспышки дифтерии из-за нежелания взрослого населения вакцинироваться.
Так, из-за ситуации с COVID-19 на Украине резко активизировались противники вакцинации. В итоге это привело к тому, что статистика по рутинным прививкам также ухудшилась.
Например, по данным минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии.
Виктор Ляшко
Вместе с тем министр подметил, что в стране уже начались проблемы с полиомиелитом. Так, в октябре на Украине подтвердили первый за последние 6 лет случай паралича, который был вызван именно этой болезнью. Жертвой недуга стал полуторагодовалый ребёнок.
Источник: РИА Новости