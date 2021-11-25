Украине предсказали вспышку дифтерии из-за нежелания вакцинироваться

Вместе с тем министр подметил, что в стране уже начались проблемы с полиомиелитом. Так, в октябре на Украине подтвердили первый за последние 6 лет случай паралича, который был вызван именно этой болезнью. Жертвой недуга стал полуторагодовалый ребёнок.