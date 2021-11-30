Украинская армия провела испытания на американском БТР

Представитель ГККБ «Луч» отметил, что ракету выпустили из пусковой установки на бронетранспортере M113, который установили под углом 15 градусов. Он утверждает, что ракета смогла поразить все цели, таким образом заинтересовав потенциального заказчика.



В бюро не раскрыли название страны, которую заинтересовала ракета. Представитель предприятия отметил, что испытания провели на полигоне в Южной Азии.



В публикации подчеркнули, что летом начальник штаба пакистанской армии, генерал Камар Джавед Баджва посещал Украину. Представитель Пакистана проявил интерес к ракетному комплексу «Скиф».