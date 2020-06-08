Украинские эксперты озвучили эффективный способ атаковать Россию в Сибири

”Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири”, — сообщается в опубликованном материале. Авторы также отметили, что дальность обнаружения целей у российской зенитной ракетной системы С-400 “Триумф” фиксируется на 600 км.

Сообщается также, что говоря о стратегических объектах России в Арктике и Сибири авторы подразумевали инфраструктуру Северного морского пути, а также промышленные сооружения компаний России, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых в регионе.