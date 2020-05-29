Украинские геи устроят парад в режиме онлайн из-за пандемии

Сообщается, что в рамках онлайн-парада, которое состоится в начале июня, организаторы планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к тематике ЛГБТ. В частности, речь о флешмобах, розыгрышах, лекциях и прочем. Все это, к слову, будет осуществлено на базе социальных сетей и других цифровых платформах.

Примечательно, что данное мероприятие, вероятно, может стать первым виртуальным гей-парадом. Стоит также отметить, что нескольким ранее в нескольких странах из-за коронавируса были отменены ежегодные гей-парады. В Нью-Йорке, к слову, данное мероприятие было отменено впервые за полвека.