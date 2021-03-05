Украинские инженеры начали испытания боевой машины-амфибии с возможностью езды под водой

Экспериментальная десантная бронемашина является совместной разработкой инженеров из Украины и компании STREIT Group (ОАЭ). На сайте Highland Systems сообщается, что в Storm установлена электрическая силовая установка. С её помощью боевая единица способна проработать в гибридном режиме от 18 до 36 часов. От батареи же она может прослужить от 1,5 до 3,5 часов.

На суше бронемашина способна разогнаться до 140 км/ч, в то время как в воде скорость снижается до 30 км/ч. При этом это всё ещё в 2-3 быстрее, чем у решения конкурентов.

Сообщается, что корпус Storm надёжно защищён не только от пуль, но также от мин и СВУ. Разработчики заявляют, что их устройство можно переоснастить. В результате из БМД можно сделать полностью автономный беспилотник.