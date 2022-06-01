Украинские хакеры придумали новый способ атак на россиян

При таких атаках хакер получает контроль над интернет-трафиком жертвы и нарушает работу маршрутизации, вплоть до полной недоступности ресурса.

Отмечается, что такие атаки редки, а самая масштабная была проведена 8 марта. Тогда ресурсы «Мегафон», «Билайн» и МТС, а также одного из банков атаковал украинский провайдер Lurenet. Пользователи российских ресурсов долго не могли получить доступ к сервисам.

«Хотя большинство провайдеров не принимают такой анонс (маршрутную информацию), некоторые начали его принимать и распространять дальше. В итоге из половины локаций сайт банка был недоступен просто потому, что он «блекхолился», пакеты отбрасывались», — отметил гендиректор и сооснователь компании – разработчика решений в области информационной безопасности StormWall Рамиль Хантимиров.