Украинские противники вакцинации перекрыли трассу

Сообщается, что антипрививочники ходят по пешеходному переходу и при этом, держа в руках плакаты и флаги, требуют отменить обязательную вакцинацию против COVID-19. Её, напомним, ранее ввели на Украине для ряда категорий граждан.

По мнению участников шествия, власти страны обязаны соблюдать права человека.

Последние данные гласят, что действия антиваксеров привели к образованию на дороге пробки с участием грузовиков. При этом владельцам легковых автомобилей повезло больше — для них полиция организовала объезд этого участка трассы.

Отметим, что прямо сейчас нет информации, ждут ли инициаторов этого события какое-либо наказание.