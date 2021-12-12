Украинские противники вакцинации перекрыли трассу

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Украинские противники вакцинации перекрыли трассуОни требуют отменить обязательные прививки для ряда граждан
В сети появилась информация о довольно необычной акции противников вакцинации. Они, в количестве 100 человек, перекрыли автомобильную трассу Киев-Харьков.
Сообщается, что антипрививочники ходят по пешеходному переходу и при этом, держа в руках плакаты и флаги, требуют отменить обязательную вакцинацию против COVID-19. Её, напомним, ранее ввели на Украине для ряда категорий граждан.
По мнению участников шествия, власти страны обязаны соблюдать права человека.
Последние данные гласят, что действия антиваксеров привели к образованию на дороге пробки с участием грузовиков. При этом владельцам легковых автомобилей повезло больше — для них полиция организовала объезд этого участка трассы.
Отметим, что прямо сейчас нет информации, ждут ли инициаторов этого события какое-либо наказание.
Источник: Lenta.ru