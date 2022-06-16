Украинские СМИ, YouTube и Telegram-каналы заставят перейти на украинский язык

Чиновник отметил, что для Украины должна быть создана основная версия, локализованная только на украинский язык. На ней может быть меньше информации, чем в оригинале, но достаточно для понимания украинцами.

Также Кремень отметил, что на украинский язык должен быть локализован любой товар, который имеет интерфейс — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки. На товаре в обязательном порядке должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, кнопочная это панель управления или электронный экран.

«С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию», — заявил чиновник в Facebook*.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России