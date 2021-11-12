Украинские солдаты начали массово увольняться из армии

По данным ряда источников, прямо сейчас в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает от 40 до 70% личного состава. При этом немало солдат, у которых заканчиваются контракты и которые при этом «наотрез отказываются заключать новые и служить дальше».

Наши коллеги из издания «Страна» называют ряд причин, приведших к такому исходу. Одна из них — «скотское» отношение офицеров к солдатам.