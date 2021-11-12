Украинские солдаты начали массово увольняться из армии

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Украинские солдаты начали массово увольняться из армииЧто является серьёзной проблемой для Вооружённых сил Украины
В сети появилась свежая информация о нестабильности в украинских вооружённых силах. Судя по ней, армия Украины столкнулась с массовым оттоком солдат.
По данным ряда источников, прямо сейчас в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает от 40 до 70% личного состава. При этом немало солдат, у которых заканчиваются контракты и которые при этом «наотрез отказываются заключать новые и служить дальше».
Наши коллеги из издания «Страна» называют ряд причин, приведших к такому исходу. Одна из них — «скотское» отношение офицеров к солдатам.
Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата.
Собеседник «Страны»
При этом вместо военных обязанностей, на солдат чаще всего взваливают покраску техники, заборов и бордюров, а также подметание плаца и уборку территорий. В свою очередь боевая подготовка существует лишь на бумаге.
Источник: Страна