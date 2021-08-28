Украинские спецслужбы зафиксировали на своей территории неопознанный беспилотник

Наука и технологии
Вчера в 23:53
Украинские спецслужбы зафиксировали на своей территории неопознанный беспилотникНо подчеркнули, что аппарат был с маркировкой иностранного государства
Представители СБУ сообщили на своей странице в Facebook, что над Харьковской областью Украины был замечен неопознанный беспилотник с маркировкой иностранного производства. О каком государстве идёт речь, не сообщается.
В ведомстве подчеркнули, что «в Харьковской области был выявлен ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства. Беспилотник проводил облёт». И призвали граждан сообщать о людях, которые причастны к запуску дронов.
Также отмечается, что СБУ просит граждан должным образом реагировать на требования правоохранителей и выполнять их.