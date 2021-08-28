Украинские спецслужбы зафиксировали на своей территории неопознанный беспилотник

В ведомстве подчеркнули, что «в Харьковской области был выявлен ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства. Беспилотник проводил облёт». И призвали граждан сообщать о людях, которые причастны к запуску дронов.

Также отмечается, что СБУ просит граждан должным образом реагировать на требования правоохранителей и выполнять их.