Украинские вертолёты Ми-24 вооружили американскими ракетами Hydra

21:13, 02 августа 2023
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Украинские вертолёты Ми-24 вооружили американскими ракетами HydraЭти ракеты США обещали в очередном пакете военной помощи
Американское издание The Drive на одном из видео в интернете заметило 70-мм неуправляемые ракеты Hydra, которые США передали в очередном пакете военной помощи Украине.
На видео ракеты загружали в пусковые установки, прикреплённые через адаптер к пилону вертолета Ми-24В.
Эти вертолёты Украине поставила Чехия.
Источник:The Drive
Автор:Андрей КадуковТеги:
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