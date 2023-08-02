Наука и технологии
21:13, 02 августа 2023
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Украинские вертолёты Ми-24 вооружили американскими ракетами Hydra

Эти ракеты США обещали в очередном пакете военной помощи

Американское издание The Drive на одном из видео в интернете заметило 70-мм неуправляемые ракеты Hydra, которые США передали в очередном пакете военной помощи Украине.

На видео ракеты загружали в пусковые установки, прикреплённые через адаптер к пилону вертолета Ми-24В.

Эти вертолёты Украине поставила Чехия.

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