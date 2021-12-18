Украинские ВМС откажутся от советских самолётов-амфибий

Один из самолётов с 2019 года находится на Николаевском авиаремонтном заводе. Вместе с амфибиями Украина откажется и от вертолётов Ка-27 и Ка-29. Причина та же — все детали производятся в России.

Отмечается, что в течение ближайших 5 лет на смену Бе-12 придёт новый морской патрульный самолёт. Вместо вертолётов Ка-27 и Ка-29 ВМС получат новый вертолёт. Подробности не сообщаются.