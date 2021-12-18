Украинские ВМС откажутся от советских самолётов-амфибий

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Украинские ВМС откажутся от советских самолётов-амфибийИ от вертолётов
ВМС Украины намерены отказаться от советских самолётов-амфибий Бе-12 из-за трудностей в их обслуживании. Основная причина в том, что все запчасти для этих самолётов производят российские предприятия.
Один из самолётов с 2019 года находится на Николаевском авиаремонтном заводе. Вместе с амфибиями Украина откажется и от вертолётов Ка-27 и Ка-29. Причина та же — все детали производятся в России.
Отмечается, что в течение ближайших 5 лет на смену Бе-12 придёт новый морской патрульный самолёт. Вместо вертолётов Ка-27 и Ка-29 ВМС получат новый вертолёт. Подробности не сообщаются.
Источник: Defence Express