Украинские военные начали блокировать работу дронов ОБСЕ с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы

Эти комплексы используются для раннего обнаружения беспилотников и полной блокировки каналов управления аппаратами. Это наземные станции, состоящие из модулей обнаружения и управления. Комплексы не только подавляют сигналы, но и формируют серию ложных сигналов и помех. Эффективная дальность подавления — до 20 км. В боевое положение комплекс развёртывается за 2 минуты.

По заявлениям Басурина, ВС Украины применили эти комплексы для того, чтобы скрыть от ОБСЕ размещение ими запрещённого вооружения — зенитной установки ЗУ-23 в жилых районах подконтрольной им территории.