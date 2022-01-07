Украинские военные начали блокировать работу дронов ОБСЕ с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы

Наука и технологии
Сегодня в 19:10
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Украинские военные начали блокировать работу дронов ОБСЕ с помощью комплекса радиоэлектронной борьбыЧтобы скрыть запрещённое вооружение
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, военнослужащие 95-й и 36-й десантно-штурмовых бригад Вооружённых Сил Украины для электронного подавления каналов управления и навигации беспилотников СММ ОБСЕ используют комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».
Эти комплексы используются для раннего обнаружения беспилотников и полной блокировки каналов управления аппаратами. Это наземные станции, состоящие из модулей обнаружения и управления. Комплексы не только подавляют сигналы, но и формируют серию ложных сигналов и помех. Эффективная дальность подавления — до 20 км. В боевое положение комплекс развёртывается за 2 минуты.
По заявлениям Басурина, ВС Украины применили эти комплексы для того, чтобы скрыть от ОБСЕ размещение ими запрещённого вооружения — зенитной установки ЗУ-23 в жилых районах подконтрольной им территории.
Источник: FBM