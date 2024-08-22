Украинский БТР-4 Буцефал сравнили с российским БТР-82А

БТР-4 Буцефал — это модернизированный украинский вариант советской машины БТР-80. В России же итог таких изменений получил название БТР-82А. Эксплуатироваться эти машины стали примерно в одной и то же время: БТР-4 — в 2011 году, БТР-82А — в 2014-м. В РФ таких бронетранспортёров произвели 2 тысячи, а на Украине — едва ли больше 100.

Из-за серьёзной переделки корпуса масса украинской машины достигла 22 т. У российского аналога она составляет 15,5 т.

Максимальная скорость БТР-82А осталась той же: 80 км/ч. А у «Буцефала» она достигает 110 км/ч.

Корпус у «Буцефала» изменился в целом гораздо сильнее, чем у БТР-82А, по сравнению с БТР-80. В задней части корпуса у БТР-4 есть апарель для выгрузки и загрузки десанта, рабочие места командира и механика-водителя оказались оснащены распашными дверями, а спереди у машины бронированные окна. У аналога РФ сохранились боковые люки, как у советского варианта. При этом та и другая машина способны противостоять только стрелковому оружию винтового калибра.

БТР-82А внутри обшит кевларовым противоосколочным отбоем, у украинского аналога этого нет. Зато у Украины есть решётки по периметру корпуса машины.