Украинский БТР-4 Буцефал сравнили с российским БТР-82А

Украинский БТР-4 Буцефал сравнили с российским БТР-82АОни очень разные, хоть и созданы на основе одной модели
БТР-4 Буцефал — это модернизированный украинский вариант советской машины БТР-80. В России же итог таких изменений получил название БТР-82А. Эксплуатироваться эти машины стали примерно в одной и то же время: БТР-4 — в 2011 году, БТР-82А — в 2014-м. В РФ таких бронетранспортёров произвели 2 тысячи, а на Украине — едва ли больше 100.
Из-за серьёзной переделки корпуса масса украинской машины достигла 22 т. У российского аналога она составляет 15,5 т.
Максимальная скорость БТР-82А осталась той же: 80 км/ч. А у «Буцефала» она достигает 110 км/ч.
Корпус у «Буцефала» изменился в целом гораздо сильнее, чем у БТР-82А, по сравнению с БТР-80. В задней части корпуса у БТР-4 есть апарель для выгрузки и загрузки десанта, рабочие места командира и механика-водителя оказались оснащены распашными дверями, а спереди у машины бронированные окна. У аналога РФ сохранились боковые люки, как у советского варианта. При этом та и другая машина способны противостоять только стрелковому оружию винтового калибра.
БТР-82А внутри обшит кевларовым противоосколочным отбоем, у украинского аналога этого нет. Зато у Украины есть решётки по периметру корпуса машины.
Главное оружие у обоих бронетранспортёров состоит из скорострельной 30-миллиметровой пушки и пулемёта калибра 7,62 мм. У украинской машины есть возможность поражать цели на дальности до 2 км, а вот приборы российского аналога позволяют работать на дальности до 3 км.
Боевой модуль украинской машины имеет в своём составе противотанковый ракетный комплекс «Барьер». Он способен поражать цели на дальности до 5 км. БТР-82 ничем таким не может похвастаться. Кроме того, «Буцефал» в целом более многофункционален. Помимо ракет, у него ещё есть гранатомёт АГС-17. По системам управления огнём машины примерно равны.
БТР-82А на сегодня оценивается в 24 млн рублей. Если перевести стоимость БТР-4 в рубли по курсу до начала СВО, то она составит 16,5 млн рублей.