Украинский дрон-курьер для доставки грузов из интернет-магазинов попал на видео

Hammerhead разработан по технологии eVTOL – вертикальные взлёт и посадка, которые обеспечиваются только электрическими двигателями. Благодаря этим характеристикам, дрон можно использовать в самых разных условиях, что позволяет обеспечить значительную гибкость в логистике.

Аппарат способен перевозить 20 кг груза и покрывает расстояние до 100 км. По словам разработчиков, беспилотник обладает уникальными характеристиками: электрические двигатели исключают углеродный след, скорость в 100 км/ч, которую он набирает, конкурентна по сравнению с другими беспилотниками, а в силу конструкции аппарат сочетает высокую мобильность вертолёта с компактностью и управляемостью дрона.