Украинский генерал назвал главную проблему ВСУ

По словам Кривоноса, в украинской армии сформировалось «бумажное» поколение. Это следствие того, что в ВСУ не было адекватной практической подготовки, подразделения оценивались не по боеготовности, а по порядку в спальных помещениях и наличию документов: тетрадей, папок и других.

Всё это привело к формированию «бумажной» армии, когда военнослужащие не занимались боевой подготовкой, а делали презентации и слайды. Генерал назвал это явление поколением «Power Point-рейнджеров».

«Когда в середине 1990-х финансирование вооружённых сил в том объёме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться, количество техники, людей, выходивших на практические занятия на полигоны, также было уменьшено; чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных», — отметил Кривонос.