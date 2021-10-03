Украинский город назвали «столицей» телефонных мошенников

Наука и технологии
Сегодня в 16:06
1 мин.
Украинский город назвали «столицей» телефонных мошенниковВ 2020-м там находилось до тысячи центров со злоумышленниками
С началом пандемии COVID-19, многие жители России столкнулись со всплеском случаев телефонного мошенничества. Теперь же, со слов зампред правления Сбербанка Станислава Кузнецова, была определена «столица» подобных злоумышленников.
По словам специалиста, в таковой можно считать украинский город Днепр. Как рассказал Кузнецов в рамках YouTube-шоу «Соловьев LIVE», в конце 2020 года именно там располагалось до тысячи кол-центров мошенников.
При этом эксперты отмечают, что на сегодняшний день их число заметно сократилось. В среднем называется цифра в 150 центров. Оттуда преступники продолжают звонить своим жертвам, выдавая себя сотрудников правоохранительных органов.
Из интересного также можно отметить, что жертвами телефонных мошенников в среднем становится лишь 1% от общего числа абонентов. Об этом рассказал представитель Сбербанка.