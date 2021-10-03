Украинский город назвали «столицей» телефонных мошенников

По словам специалиста, в таковой можно считать украинский город Днепр. Как рассказал Кузнецов в рамках YouTube-шоу «Соловьев LIVE», в конце 2020 года именно там располагалось до тысячи кол-центров мошенников.

При этом эксперты отмечают, что на сегодняшний день их число заметно сократилось. В среднем называется цифра в 150 центров. Оттуда преступники продолжают звонить своим жертвам, выдавая себя сотрудников правоохранительных органов.

Из интересного также можно отметить, что жертвами телефонных мошенников в среднем становится лишь 1% от общего числа абонентов. Об этом рассказал представитель Сбербанка.