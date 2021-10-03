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Украинский город назвали «столицей» телефонных мошенников

В 2020-м там находилось до тысячи центров со злоумышленниками
С началом пандемии COVID-19, многие жители России столкнулись со всплеском случаев телефонного мошенничества. Теперь же, со слов зампред правления Сбербанка Станислава Кузнецова, была определена «столица» подобных злоумышленников.
Украинский город назвали «столицей» телефонных мошенников

По словам специалиста, в таковой можно считать украинский город Днепр. Как рассказал Кузнецов в рамках YouTube-шоу «Соловьев LIVE», в конце 2020 года именно там располагалось до тысячи кол-центров мошенников.

При этом эксперты отмечают, что на сегодняшний день их число заметно сократилось. В среднем называется цифра в 150 центров. Оттуда преступники продолжают звонить своим жертвам, выдавая себя сотрудников правоохранительных органов.

Из интересного также можно отметить, что жертвами телефонных мошенников в среднем становится лишь 1% от общего числа абонентов. Об этом рассказал представитель Сбербанка.