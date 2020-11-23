Украинский пилот рассказал, как разворовывалась военная авиация страны
По словам летчика-испытателя первого класса Александра Лиходида, еще в 90-е годы прошлого столетия руководство Украины решило сдать военные самолеты в аренду предпринимателям, из-за чего они все еще находятся на территории Африки:
У нас в 95-м году было 184 Ил-76, осталось три. Остальные в Африке стоят, благодаря нашим великим руководителям, которые сдали их в аренду коммерсантам. Вся Африка забита нашими самолетами, которые стоят, обгаженные воробьями.
При этом стоит отметить, что на момент появления независимости у Украины, ВВС страны владели 600 воинскими частями, 2800 летательными аппаратами и примерно 120 тыс военнослужащих. Среди европейских стран, Украина считалась самой мощной авиацией после России, а в мировом рейтинге она занимала четвертое место, уступая лишь США, Китаю и РФ.