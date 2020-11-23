Украинский пилот рассказал, как разворовывалась военная авиация страны

При этом стоит отметить, что на момент появления независимости у Украины, ВВС страны владели 600 воинскими частями, 2800 летательными аппаратами и примерно 120 тыс военнослужащих. Среди европейских стран, Украина считалась самой мощной авиацией после России, а в мировом рейтинге она занимала четвертое место, уступая лишь США, Китаю и РФ.