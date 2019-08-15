Украинский производитель военной техники под угрозой закрытия

Так, украинское ведомство отказалось финансировать дальнейшее производство и закупку БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали европейского стандарта на "Харьковском КБМ". В связи с этим предприятие переходит на двухдневную рабочую неделю. При этом сил другого производителя корпусов, ООО "Лозовский кузнечно-механический завод", явно недостаточно для производства их необходимого количества.

”85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий "Укроборонпрома". Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и угрозу получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия”, — говорится в официальном заявлении предприятия.