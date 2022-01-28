Украинский спутник не смог проследить за Донбассом из-за Солнца

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Украинский спутник не смог проследить за Донбассом из-за СолнцаИ сбоев в связи
Украинский спутник «Сiч-2-30», запущенный в январе текущего года и предназначенный для зондирования Земли с солнечно-синхронной орбиты — 663-682 км над планетой, — не проследил за Донбассом из-за Солнца.
«Сiч» должен отслеживать перемещения военной техники на Донбассе и кораблей в Чёрном море. Но спутник не выполнил эти задачи из-за того, что стал к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли, а солнечное излучение попадает под слишком маленьким углом, из-за чего аппарат автоматически перезагрузился.
Кроме того, связь со спутником оказалась периодической в силу дефицита энергетики. «Связь есть, но она периодическая из-за дефицита энергетики. При этом отказов бортовой аппаратуры нет. В сложившихся условиях она функционирует штатно», — прокомментировал ситуацию начальник Конструкторского бюро «Южное» Константин Белоусов.
Источник: Lenta.ru