Украинский танк сломался во время движения в центре Киева

Наука и технологии
Сегодня в 19:27
Украинский танк сломался во время движения в центре КиеваНа ходу из него полилось топливо
В преддверии 30-летия независимости Украины в Киеве проводятся репетиции прохода военной техники в парадном строю. На одной из таких репетиций сломался танк Т-84 БМ «Оплот», один из трёх, которые должны участвовать в параде.
Как сообщает источник со ссылкой на экстренные службы Киева, танк внезапно остановился на Крещатике, центральной улице Киева. «Из танка на Крещатике полилась жидкость, напоминающая топливо. Из-за этого проезд военной техники временно остановлен», — уточнили в ведомстве.
Какие-либо подробности поломки, сроки восстановления танка и продолжения подготовки к параду не уточняются.