Украинский танк сломался во время движения в центре Киева

Как сообщает источник со ссылкой на экстренные службы Киева, танк внезапно остановился на Крещатике, центральной улице Киева. «Из танка на Крещатике полилась жидкость, напоминающая топливо. Из-за этого проезд военной техники временно остановлен», — уточнили в ведомстве.

Какие-либо подробности поломки, сроки восстановления танка и продолжения подготовки к параду не уточняются.