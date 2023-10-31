Украинский военный раскритиковал турецкие беспилотники Bayraktar TB2

23:21, 31 октября 2023
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Украинский военный раскритиковал турецкие беспилотники Bayraktar TB2Из-за российских РЭБ их применение стало ограниченным
Офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Валюх заявил, что на сегодняшний день достаточно трудно найти применение турецким беспилотникам Bayraktar TB2.
© Bayhaluk / Wikipedia
Валюх отметил, что раньше эти беспилотники достаточно успешно применяли в ходе боевых действий, но теперь им трудно найти подходящее применение. ВСУ продолжаются пользоваться этими БПЛА, но реже по сравнению с 2022 годом.
По словам представителя ГУР, в силу совершенствования российских средств РЭБ применение «Байрактаров» стало ограниченным. Последний полёт Bayraktar TB2, который Валюх видел, продлился всего полчаса.
Источник:Defense News
Автор:Андрей КадуковТеги:
#БПЛА,
#ВСУ