Наука и технологии
23:21, 31 октября 2023
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Украинский военный раскритиковал турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Из-за российских РЭБ их применение стало ограниченным

Офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Валюх заявил, что на сегодняшний день достаточно трудно найти применение турецким беспилотникам Bayraktar TB2.

Украинский военный раскритиковал турецкие беспилотники Bayraktar TB2

© Bayhaluk / Wikipedia

Валюх отметил, что раньше эти беспилотники достаточно успешно применяли в ходе боевых действий, но теперь им трудно найти подходящее применение. ВСУ продолжаются пользоваться этими БПЛА, но реже по сравнению с 2022 годом.

По словам представителя ГУР, в силу совершенствования российских средств РЭБ применение «Байрактаров» стало ограниченным. Последний полёт Bayraktar TB2, который Валюх видел, продлился всего полчаса.

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