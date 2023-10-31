Украинский военный раскритиковал турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Валюх отметил, что раньше эти беспилотники достаточно успешно применяли в ходе боевых действий, но теперь им трудно найти подходящее применение. ВСУ продолжаются пользоваться этими БПЛА, но реже по сравнению с 2022 годом.

По словам представителя ГУР, в силу совершенствования российских средств РЭБ применение «Байрактаров» стало ограниченным. Последний полёт Bayraktar TB2, который Валюх видел, продлился всего полчаса.