Украинское предприятие получило заказ на производство части ракеты-носителя

Как сообщила пресс-служба ПО "Южмаш", заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что и позволило заключить контракт.

Как сообщает первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Южмаша» Константин Завгородний, этот заказ позволит загрузить работой их основное предприятие на ближайшие два-три года, однако “не в том объеме, который необходим для его подъема”.

"Южмаш" также выполняет заказы на производство двигателей четвертой ступени РД-843 для европейской ракеты-носителя "Вега". По контракту, рассчитанному до 2023 года, госпредприятие должно поставить 11 блоков маршевого двигателя.