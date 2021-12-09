Украину призвали обороняться при помощи американского оружия

Наука и технологии
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Украину призвали обороняться при помощи американского оружияИ не использовать его для прочих целей
В сети появились выдержки из брифинга пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Как оказалось, в рамках него военный чиновник обратился к Украине с призывом.
Кирби призвал Украину использовать американское оружие, в том числе противотанковые комплексы, исключительно в целях самообороны.
Они вооружения принадлежат украинским вооруженным силам. Мы ожидаем, что <...> они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины.
Джон Кирби
Напомним, что ранее также стало известно о планах Соединённых Штатов отправить на этой неделе на Украину последнюю партию военной помощи из запланированной на 2021 год. В неё входят как стрелковое оружие, так и боеприпасы.
Источник: РИА Новости