Наука и технологии
14:10, 01 июня 2023
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Укус клеща оказался способен вызвать проблемы с психикой

А также прочие неприятные болезни

Болезнь Лайма может протекать скрыто и вызывать хронические осложнения, от артрита до психических нарушений.

Что самое неприятное, возникает это заболевание после укуса клеща, который может переносить вирусы и бактерии, включая боррелии.

Недуг может протекать без симптомов и перейти в хроническую форму. Чаще всего проявляется артритом, но также может вызвать изменения в коже и нервной системе.

Для диагностики болезни Лайма требуется исследование крови. Профилактические меры включают удаление клеща в травмпункте и приём антибактериальных препаратов.

Лечение артрита обычно эффективно, но в некоторых случаях требуется противоревматический курс. Стоит отметить, что советы, которые помогут избежать подобного, достаточно стандартны — регулярный поиск клещей на теле во время прогулок помогает предотвратить их присасывание.

Источник:Lenta.ru
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