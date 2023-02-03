Ультрабработанные продукты оказались причиной раковых заболеваний

В рамках научной работы исследователи проанализированы данные о здоровье и питании более 200 000 взрослых людей среднего возраста. Также они провели мониторинг их состояния в течение 10 лет.

По итогу было выяснено, что высокое потребление ультрапереработанных продуктов связано с повышенным риском развития рака яичников и мозга.

Отметим, что к такому типу продуктов относится еда, подвергшаяся значительной обработке в процессе производства. Ультрапереработанными можно назвать газированные напитки, упакованный хлеб, многие готовые блюда и большинство сухих завтраков.

Важно понимать, что эти выводы имеют большое значение, такие продукты широко потребляются и считаются удобными и дешёвыми.