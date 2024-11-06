Ультрачувствительные датчики помогут выявить рак легких по дыханию

Вдох и выдох человека содержат различные газы, включая водяной пар, углекислый газ и другие летучие соединения. Одним из таких соединений является изопрен, снижение уровня которого может сигнализировать о наличии рака легких. Чтобы зафиксировать такие изменения, датчик должен быть крайне чувствительным и способен обнаружить изопрен в концентрациях до нескольких частей на миллиард.

Команда ученых под руководством Пинвэя Лю и Циньюэя Вана усовершенствовала сенсоры на основе оксида индия, которые могут точно обнаруживать изопрен в выдыхаемом воздухе. Лучший результат показали датчики Pt@InNiOx, которые смогли обнаруживать изопрен на уровне 2 ppb, что значительно превосходит существующие разработки.

Для проверки технологии было создано портативное устройство для анализа дыхания. В ходе эксперимента оно точно различало образцы дыхания людей с раком легких и без него.