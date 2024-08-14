Ультрафиолетовое излучение смогло продлить жизнь людей

В исследовании, основанном на данных UK BioBank, проанализировали информацию о 395 000 добровольцах из Великобритании. Выяснилось, что жители регионов с высоким уровнем UV-излучения, таких как Корнуолл, имеют на 19% и 12% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака соответственно по сравнению с жителями мест с низким уровнем UV, как Эдинбург или Глазго.

Использование соляриев также было связано с понижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 23% и от рака на 14%. Однако важно помнить о необходимости защиты кожи от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить солнечные ожоги и рак кожи.

Исследование подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к UV-излучению, особенно в странах с низким уровнем солнечного света.

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