Ультразвук и вода оказались лучшим способом отмыть овощи от бактерий

По словам специалистов, проверенный ими метод сумел очистить овощи даже в самых «потаённых» уголках, в том числе и в трещинах, пишет Популярная Механика.

Звуковое поле создаёт эхо на поверхности листьев и внутри щелей, которые притягивают в них пузырьки. Звуковое поле также заставляет стенки пузырей очень быстро колебаться, превращая их в микроскопические «чистящие» машины. Это буквально позволяет вымывать из листьев даже мельчайшие частички грязи и патогенов. Авторы исследования

К сожалению, вряд ли в ближайшее время обычные кухонные умывальники начнут оснащать ультразвуковой конструкцией. Но сам факт того, что качественный метод очистки овощей был найден, не может не радовать.