Ультразвук поможет восстановить кровоток в поврежденных тканях

По словам Дианы Делекки, профессора биомедицинской инженерии и директора Рочестерского центра биомедицинского ультразвука, новый метод использует акустическую радиационную силу для перемещения клеток в пространстве, создавая различные сосудистые морфологии. Команда ученых уже продемонстрировала успешное создание новых сосудов как в лабораторных условиях, так и в организме.

Метод предполагает использование ультразвука для местного формирования сосудов, что может значительно ускорить заживление после операций и травм. Исследователи планируют использовать клетки из жировой ткани пациента вместо стволовых клеток, что упростит процесс.