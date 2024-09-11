Ультразвук поможет восстановить кровоток в поврежденных тканях

Опубликовано 11 сентября 2024, 21:381 мин.
Ультразвук поможет восстановить кровоток в поврежденных тканяхНовая технология для регенерации сосудов с помощью ультразвука
Инженеры-биомедики Университета Рочестера разработали новый метод восстановления кровотока с использованием ультразвука. Эта технология, ранее применявшаяся в медицинской визуализации, теперь используется для организации клеток эндотелий в сосудистые сети, способствуя росту новых сосудов в тканях.
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По словам Дианы Делекки, профессора биомедицинской инженерии и директора Рочестерского центра биомедицинского ультразвука, новый метод использует акустическую радиационную силу для перемещения клеток в пространстве, создавая различные сосудистые морфологии. Команда ученых уже продемонстрировала успешное создание новых сосудов как в лабораторных условиях, так и в организме.
Метод предполагает использование ультразвука для местного формирования сосудов, что может значительно ускорить заживление после операций и травм. Исследователи планируют использовать клетки из жировой ткани пациента вместо стволовых клеток, что упростит процесс.