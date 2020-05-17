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Улучшение воздуха в Китае из-за карантина позволило спасти жизни тысячи людей
На начало мая удалось избежать 4633 смертей в стране
Издание Lancet Planetary Health опубликовало результаты нового исследования Йельской школы общественного здравоохранения, в котором выяснилось, что улучшение воздуха в Китае из-за карантина позволило спасти жизни тысячи людей.
Так, исследователями было установлено, что ограничения передвижения по всему Китаю с 10 февраля по 14 мая привело к снижению количества вредных выбросов в стране. Так, в результате улучшения воздуха в Китае удалось избежать тысячи смертей, обусловленных загрязнением. Согласно оценкам экспертов, на начало мая улучшенный воздух позволил нивелировать порядка 4633 смертей в стране.
”Это удивительный результат. Пандемия продолжает оставаться ужасной вещью для Китая и остального мира, но сокращение выбросов, которое сопровождало ее, имеет положительные результаты в области здравоохранения. Вопрос лишь в том, можем ли мы сохранить эту тенденцию без пандемии”, - поделился доцент Йельской школы общественного здравоохранения Кай Чен.