Улучшение воздуха в Китае из-за карантина позволило спасти жизни тысячи людей

Так, исследователями было установлено, что ограничения передвижения по всему Китаю с 10 февраля по 14 мая привело к снижению количества вредных выбросов в стране. Так, в результате улучшения воздуха в Китае удалось избежать тысячи смертей, обусловленных загрязнением. Согласно оценкам экспертов, на начало мая улучшенный воздух позволил нивелировать порядка 4633 смертей в стране.

”Это удивительный результат. Пандемия продолжает оставаться ужасной вещью для Китая и остального мира, но сокращение выбросов, которое сопровождало ее, имеет положительные результаты в области здравоохранения. Вопрос лишь в том, можем ли мы сохранить эту тенденцию без пандемии”, - поделился доцент Йельской школы общественного здравоохранения Кай Чен.