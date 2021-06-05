“Соглашение предполагает научно-техническое взаимодействие сторон в одном из наиболее перспективных современных научных направлений, в том числе для решения практических задач как атомной отрасли, так и российской экономики, в целом”, — поделились представители"Росатома".

Согласно данным источника, нейроморфные системы базируются на моделировании основных принципов функционирования человеческого мозга. Данные системы в 1000 раз эффективнее, чем классические, а также обладают быстродействием и малым временем отклика. Сообщается, что сердцем разработки выступят нейроморфные чипы.

Соответствующее соглашение предполагает реализацию российской нейроморфной системы искусственного интеллект, которая получит возможность обучатсья прямо на чипе.