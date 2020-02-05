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Улучшенная версия легендарного танка Т-90 успешно прошла испытания
Ждем официального начала поставок танка российской армии
В сети появилась информация о том, что официальный представитель “Уралвагонзавода” выступил с заявлением о том, что разработанный компанией новейший российский танк Т-90М “Прорыв” успешно прошел государственные испытания.
Также он поделился новой порцией подробностей о договоре с российскими военными: например, он сообщил, что официально контракт на поставку опытной партии танков вооруженным силам России был подписан в ушедшем году в рамках военно-технического форума “Армия-2019”. Прямо сейчас стороны занимаются выполнением обязательств, которые были обозначены в рамках данного договора.
Напомним, что еще в декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказывал, что окончательное решение, связанное с принятием новых танков на вооружение, будет озвучено по результатам испытаний.