Улучшенная версия легендарного танка Т-90 успешно прошла испытания

Также он поделился новой порцией подробностей о договоре с российскими военными: например, он сообщил, что официально контракт на поставку опытной партии танков вооруженным силам России был подписан в ушедшем году в рамках военно-технического форума “Армия-2019”. Прямо сейчас стороны занимаются выполнением обязательств, которые были обозначены в рамках данного договора.

Напомним, что еще в декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказывал, что окончательное решение, связанное с принятием новых танков на вооружение, будет озвучено по результатам испытаний.