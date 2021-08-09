Улучшенную версию истребителя Су-57 выпустят уже к 2025 году

Согласно данным источников в оборонно-промышленном комплексе, производство должно стартовать уже в 2025 году, пишет ТАСС, При этом происходить сборка будет в рамках опытно-конструкторской работы «Мегаполис».

Ожидается, что инженеры установят в истребитель обновлённую кабину, оснащённую передовой авионикой. Вместе с тем боевой летательный аппарат получит новую силовую установку второго этапа.

Отметим, что двухместный истребитель Су-57 пользуется спросом и за пределами России. Так, японский художник предложил компании-разработчику самолёта — «Сухому» — свои собственные варианты компоновки кабины экипажа.