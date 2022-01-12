Улучшенную версию российско-индийской ракеты BrahMos успешно испытали

Ракета морского базирования, запущенная с борта эсминца Visakhapatnam, успешно справилась с поставленной задачей — она точно поразила заданную ей цель. При этом ранее, в декабре 2021 года, также стало известно об окончании испытаний крылатой ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ.

Напомним, что ракета BrahMos является результатом совместной работы специалистов ВПК «НПО машиностроения» и DRDO. Производство боеприпаса происходит на российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace.

На данный момент существует сразу несколько вариантов ракеты: для морских, воздушных и сухопутных носителей.