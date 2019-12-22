Улучшенную версию российского Су-34 выпустят к 2022 году

”В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34. Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году”, - сообщил один из собеседников агентства.

Кроме того, согласно информации источника, улучшенная версия Су-34 должна быть готова буквально в течении двух лет. ”На бомбардировщик поставят другую бортовую РЛС, будет обновлен его навигационный комплекс и улучшены системы индикации информации в кабине пилотов”, - поделился источник.

Напомним, что о создании обновленной версии истребителя стало известно еще в августе текущего года, когда Министерство обороны подписало контракт с компанией "Сухой", на заводе которой и планировалась разработка. В рамках модернизации Су-34 должны оборудовать улучшенной авионикой, а также обновленным вооружением.