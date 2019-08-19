Улучшенные российские истребители сразились в ближнем космосе

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели воздушный бой в стратосфере. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ, дислоцированные на Камчатке, провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России. Как подчеркнуло ведомство, модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые приняли участие в воздушном бое на практическом потолке.

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача – в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования.

На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полёт осуществлялся на скорости 2500 км/ч. и на высоте более 20 км. Для усложнения выполнения задания экипаж МиГ-31БМ вёл поиск противника самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.

После захвата цели лётчики выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Всего за летную смену экипажи МиГ-31БМ провели 6 вылетов в стратосферу.