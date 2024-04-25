Умеет ждать: Tesla не продала ни одного биткоина даже на фоне снижения прибыли

Как отмечается в отчёте Bitcoin Treasuries, балансовая стоимость криптовалюты Tesla сохранилась на уровне $184 млн. При этом компания удерживает на счетах 9 720 BTC на сумму $643,7 млн.

Уточняется, что в этом месяце аналитики Arkham Intelligence сообщили о том, что смогли отследить криптокошельки Tesla. По информации, на 68 адресах хранится 11 509 BTC на $748,2 млн .