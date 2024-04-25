Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 18:00
1 мин.

Умеет ждать: Tesla не продала ни одного биткоина даже на фоне снижения прибыли

И суммы на счетах называют разные
Несмотря на усиливающуюся конфронтацию Илона Маска с властью разных стран и не лучший финансовый отчёт, компания Tesla не продала и не купила ни одного BTC. Дай на фоне снижения прибыли.
Умеет ждать: Tesla не продала ни одного биткоина даже на фоне снижения прибыли
© Manny Becerra / Unsplash

Как отмечается в отчёте Bitcoin Treasuries, балансовая стоимость криптовалюты Tesla сохранилась на уровне $184 млн. При этом компания удерживает на счетах 9 720 BTC на сумму $643,7 млн.

Уточняется, что в этом месяце аналитики Arkham Intelligence сообщили о том, что смогли отследить криптокошельки Tesla. По информации, на 68 адресах хранится 11 509 BTC на $748,2 млн .

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
,
#Илон Маск
,
#Tesla
,
#финансы