Умер первый зараженный омикрон-штаммом COVID-19

Ранее не было сообщений о летальных исходах заражения коронавирусной инфекцией, вызванного именно омикрон-штаммом. Однако, в ходе визита в один из центров вакцинации в западном Лондоне Джонсон отметил, что заражение этим штаммом инфекции все же может привести к смерти пациента.



Он призвал отказаться от сообщений, что омикрон-штамм проходит легче предыдущих вариантов COVID-19.