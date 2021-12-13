Умер первый зараженный омикрон-штаммом COVID-19

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Умер первый зараженный омикрон-штаммом COVID-19Но не в России
Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране умер первый пациент, который был заражен новым омикрон-штаммом коронавируса.
Ранее не было сообщений о летальных исходах заражения коронавирусной инфекцией, вызванного именно омикрон-штаммом. Однако, в ходе визита в один из центров вакцинации в западном Лондоне Джонсон отметил, что заражение этим штаммом инфекции все же может привести к смерти пациента.
Он призвал отказаться от сообщений, что омикрон-штамм проходит легче предыдущих вариантов COVID-19.
Лучшее, что мы можем сделать — как можно скорее получить бустерные дозы вакцины
Борис Джонсон
Премьер-министра Великобритании
Глава британского Министерства здравоохранения Саджид Джавид заявил, что на данный момент в больницах Соединенного Королевства находятся около десяти граждан с выявленным омикрон-штаммом COVID-19.
Источник: SkyNews