Умер последний основатель компании-создателя Photoshop

В 1982 году он, вместе с доктором Чарльзом Гешке, основал Adobe после того, как они познакомились, работая в Xerox. Их первым продуктом стал Adobe PostScript — прорывная на тот момент технология, которая дала старт революции настольных издательств.

Уорнок ушёл с поста генерального директора в 2000 году, но до 2017 года занимал пост председателя совета директоров вместе с Гешке.

За свои технические достижения он был удостоен престижной Национальной медали технологий и инноваций от президента Барака Обамы, а также многих других наград.

Генеральный директор Adobe Шантану Нараен выразил свои соболезнования всем сотрудникам компании, отметив, что Уорнок был истинным человеком ренессанса, чьи технологические новшества изменили мир.

Нараен также подчеркнул, что Уорнок был его наставником и другом, и его уход оставит большую пустоту в жизни многих.