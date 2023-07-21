Умер «самый известный хакер» на планете

Кевин Митник родился в 1963 году и уже с молодости увлекался компьютерной техникой. Хакерской деятельностью он начал заниматься в подростковом возрасте, когда такие поступки не считались преступлениями.

Однако в 1988 году его ждало столкновение с правосудием после того, как бывший друг заложил его. Кевину предстояло серьёзное наказание за совершённое, но приговор ограничился годом условно с трёхлетним надзором.

Известность Митника быстро распространилась благодаря журналисту The New York Times, который красочно рассказывал о его приключениях, называя его главным хакером нашего времени.

После этого Кевин на некоторое время исчез, но его начали искать агенты ФБР. Впрочем, с годами он перестал быть хакером и стал известным консультантом по компьютерной безопасности, работая в компании KnowBe4.