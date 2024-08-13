Умерла экс-глава YouTube Сьюзен Воджитски. Ей было 56 лет

Об этом сообщил глава Google и Alphabet Сундар Пичаи в обращении к сотрудникам компании. Воджитски начала свою карьеру в Google с аренды гаража для основателей компании Ларри Пейджа и Сергея Брина, а затем возглавила YouTube, превратив его в одну из самых значимых платформ в мире.

Сьюзен также внесла значительный вклад в улучшение условий работы в компании, установив новый стандарт для родительского отпуска. Кроме того, она активно поддерживала образовательные инициативы на YouTube.

По словам Пичаи, даже во время борьбы с болезнью Воджитски продолжала заниматься благотворительностью, поддерживая исследования рака.

Глава Google отметил, что уход Воджитски стал большой утратой для всех, кто её знал, и она оставила неизгладимый след как в компании, так и в жизни многих людей по всему миру.