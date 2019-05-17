Умерла самая известная кошка-мем Grumpy Cat

Одна из самых известных кошек интернета, легендарная вечно недовольная Grumpy Cat, умерла на днях. Об этом сообщила владелица кошки-мема в официальном Instagram.

В записи говорится, что кошка «мирно умерла дома» 14 мая на руках у своей хозяйки Табаты. Также в записи отмечается, что она «помогла миллионам людей по всему миру улыбаться даже в самые трудные времена».

Настоящая кличка кошки — Соус Тардар (Tardar Sauce), но в сети она стала настоящим мемом как Сердитая Кошка (Grumpy Cat). На момент смерти ей было семь лет. По словам хозяев, она перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью выздороветь.