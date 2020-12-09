Умерли шесть добровольцев, на которых испытали американскую вакцину от COVID-19

Так, например, у всех них были хронические заболевания, сообщает Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. При этом половина из них была старше 55 лет, а вакцину получили и вовсе двое из погибших – остальным вкололи плацебо.

Доброволец, скончавшийся через три дня после введения первой дозы вакцины, страдал от атеросклероза и ожирения. Другой через два с небольшим месяца после введения второй части инъекции умер от остановки сердца.

По итогам доклада, от коронавируса вакцина всё равно справляется эффективно уже после первой дозы.