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Умерли шесть добровольцев, на которых испытали американскую вакцину от COVID-19
Но официальные лица всё равно считают её эффективной
Американские власти заявили о смерти шести добровольцев, на которых испытывали американо-немецкую вакцину от COVID-19 Pfizer. Стоит отметить, что умершие изначально имели определённые проблемы со здоровьем.
Так, например, у всех них были хронические заболевания, сообщает Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. При этом половина из них была старше 55 лет, а вакцину получили и вовсе двое из погибших – остальным вкололи плацебо.
Доброволец, скончавшийся через три дня после введения первой дозы вакцины, страдал от атеросклероза и ожирения. Другой через два с небольшим месяца после введения второй части инъекции умер от остановки сердца.
По итогам доклада, от коронавируса вакцина всё равно справляется эффективно уже после первой дозы.