Умная куртка с ИИ предотвращает перегрев и регулирует температуру

Обычные электронные текстильные изделия, такие как электрические одеяла и грелки, могут согревать пользователя, но их длительное использование несет риск перегрева и даже ожогов. Особенно это опасно для пожилых людей, у которых снижена чувствительность к теплу.

Исследователи создали инновационную ткань, сочетающую нагревающиеся нити, датчики окружающей среды и ИИ-алгоритмы, чтобы поддерживать комфортную температуру. Умная куртка выполнена из серебряных нагревательных волокон, которые делают её лёгкой и гибкой по сравнению с традиционными карбоновыми волокнами. В ее состав также входят термохромные нити, меняющие цвет в зависимости от температуры.

ИИ-система, встроенная в куртку, была обучена на 50 добровольцах разного возраста и телосложения. Она анализирует температуру, влажность и ветер, подстраивая нагрев под индивидуальные предпочтения пользователя.

Дополнительной функцией безопасности стали цветные индикаторы. В дневное время одна нить меняет цвет с фиолетового на розовый, если температура поднимается выше 30 °C. В темноте оптоволоконные нити светятся разными цветами: синий означает 30 °C, желтый — 40 °C, а красный — 50 °C, позволяя легко контролировать нагрев.

В тестах куртка успешно поддерживала комфортную температуру и точно отображала ее изменения.