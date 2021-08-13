«Умная» метка Apple AirTag помогла хозяину найти украденный электросамокат

Наука и технологии
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«Умная» метка Apple AirTag помогла хозяину найти украденный электросамокатТак вот для чего нужна была эта метка!
В сети появилась интересная история, рассказанная генеральным директором компании по кибербезопасности Trail of Bits Дэном Гвидо. По его словам, он смог вернуть украденный электросамокат, используя смарт-метку Apple AirTag.
Произошло всё у ресторана. Пока Гвидо проводил там своё время, неизвестный украл его транспортное средство, пишет 9to5Mac. Но так как на самокат предварительно поместили AirTag, хозяин достаточно быстро нашёл самокат.
По итогу сигнал метки привёл мужчину к магазину электросамокатов. По всей видимости, туда его привёз угонщик в надежде перепродать. Для того чтобы вернуть девайс обратно, Гвидо был вынужден обратиться к полиции за помощью.
Стоит отметить, что недавно в AirTag появилась функция, защищающая от преследования. И если бы она сработала, то самокат, скорее всего, пропал бы бесследно.