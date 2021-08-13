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«Умная» метка Apple AirTag помогла хозяину найти украденный электросамокат

Так вот для чего нужна была эта метка!

В сети появилась интересная история, рассказанная генеральным директором компании по кибербезопасности Trail of Bits Дэном Гвидо. По его словам, он смог вернуть украденный электросамокат, используя смарт-метку Apple AirTag.