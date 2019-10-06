“Умная” одежда поможет спасать человеческие жизни

Исследователи из медицинского центра Университета Неймегана в Нидерландах провели множество экспериментов, в которых “умные” майки от компании Hexoskin отслеживали дыхание испытуемых во время повседневных занятий. Связано решение следить за показателями в повседневной жизни с тем, что чаще всего первые симптомы различных заболеваний можно выявить даже без дополнительных физических нагрузок. В итоге подопытные выполняли различные задачи поочередно в “умной” одежде и специализированном медицинском оборудовании. По окончании эксперимента ученые выяснили, что результаты показали минимальные отклонения в замерах — в среднем от 0,2% до 3,1%.